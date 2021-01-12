В Карабахе намного больше исторических памятников, чем известно на сегодня - профессор

БАКУ /Trend/ - Исторических памятников на освобожденных территориях Азербайджана намного больше, чем известно на сегодня.

Об этом во вторник сказал Trend замдиректора Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), доктор исторических наук, профессор Наджаф Мусеибли.

По его словам, в советский период Кельбаджарский, Губадлинский и Зангиланский районы не были должным образом изучены с археологической точки зрения.

"Более обширные исследования были проведены на территориях Агдамского, Физулинского и Тертерского районов. Безусловно, исследовались и другие территории. Однако по причине малой интенсивности и объема таких исследований соответствующих данных о памятниках мало. Природно-географические условия в Карабахском регионе позволяют говорить о том, что исторических памятников намного больше, чем известно на данный момент", - сказал Мусеибли.

Он добавил, что археологические исследования на освобожденных территориях будут вестись в плановом порядке.

"На предварительном этапе следует провести археологическую разведку. Помимо этого, необходимо изучить состояние памятников, подвергшихся вандализму за период армянской оккупации этих территорий", - сказал Мусеибли.

(Автор: Джейхун Алекперли. Текст: Турал Гараджаев)