В Азербайджане 1 февраля начнется перевод студентов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1 февраля начнется процесс перевода студентов. Электронный прием документов продолжится до 7 февраля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.

Перевод студентов из местных и зарубежных вузов с одной специальности на другую, а также перевод студентов колледжей и бакалавров в магистратуру осуществляется на портале transfer.edu.az.

Лица, обратившиеся на портал, выбирают учебное заведение, в которое хотят перевестись. С начала процесса перевода по настоящий день осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)