В Азербайджане 1 февраля начнется перевод студентов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 1 февраля начнется процесс перевода студентов. Электронный прием документов продолжится до 7 февраля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования.
Перевод студентов из местных и зарубежных вузов с одной специальности на другую, а также перевод студентов колледжей и бакалавров в магистратуру осуществляется на портале transfer.edu.az.
Лица, обратившиеся на портал, выбирают учебное заведение, в которое хотят перевестись. С начала процесса перевода по настоящий день осуществлен перевод более 9 тысяч студентов.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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