В Азербайджане выплачены дополнительные срочные надбавки медперсоналу, участвующему в борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Госагентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) выплатило дополнительные срочные надбавки за ноябрь прошлого года медицинскому и немедицинскому персоналу клиник, участвующему в борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Срочные надбавки на общую сумму 20 миллионов манатов выплачены 13 641 медработнику и 3 114 работникам из числа немедицинского персонала 33 государственных медучреждений по Баку и 78 государственных медучреждений в других городах и районах республики.

Срочные надбавки выплачены в соответствии с графиком работы.

2832 лицам, осуществляющим медико-профилактические меры, выплачены 2,3 миллиона манатов – в троекратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

3871 медработнику скорой помощи , а также 522 работникам, занимающимся анализом биоматериалов, выплачены 6,1 миллиона манатов – в 4-кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

6 416 работникам, оказывающим стационарную медпомощь пациентам, выплачены 9,3 миллиона манатов – в 5-кратном размере месячного должностного (тарифного) оклада.

3 114 работникам из числа немедицинского персонала выплачены срочные надбавки в трех- или пятикратном размере на сумму 2,3 миллиона манатов.

Напомним, что выплата срочных надбавок к зарплате медработников, участвующих в борьбе с новым видом коронавируса, продлена до 31 марта 2021 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)