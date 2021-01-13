На третьем этапе клинических испытаний находится около 16 вакцин от COVID-19 - Ханде Харманджи

Общество 13 января 2021 11:51 (UTC+04:00)
На третьем этапе клинических испытаний находится около 16 вакцин от COVID-19 - Ханде Харманджи

БАКУ /Trend/ - ВОЗ утверждает только те вакцины, безопасность и эффективность которых доказана. Несмотря на это, местные структуры стран имеют полномочия оценивать эти вакцины и принимать решения по ним.

Об этом в среду сказала Trend глава азербайджанского представительства ВОЗ Ханде Харманджи.

По ее словам, ВОЗ установила критерии лицензирования по срочному применению: "Мы готовы принимать обращения производителей. До настоящего времени обратились, или представили предварительные документы около 10 компаний. Эти данные будут учитываться при предоставлении лицензии срочного применения, когда будут готовы тестовые результаты третьего этапа клинических испытаний".

Харманджи добавила, что на этапе подготовки сейчас более 230 вакцин. Из них тестируется минимум 60 вакцин, и примерно 16 находится на третьем этапе клинических испытаний: "ВОЗ 31 декабря утвердила вакцину Pfizer/BioNTech для срочного применения, а 5 января рассмотрела информацию SAGE (Стратегическая консультационная группа ВОЗ из специалистов по иммунизации) по вакцине и подготовила рекомендации по ее использованию. В настоящее время рассматривается документация по вакцинам Moderna и AstraZeneca. Наряду с местными структурами-регуляторами, ВОЗ тесно сотрудничает с Европейским агентством по лекарственным препаратам".

(Текст: Кямаля Сеидова)

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