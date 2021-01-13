Минкультуры провело онлайн-встречу по концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации министерства культуры Азербайджана прошла онлайн-встреча, посвященная концепции Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы, сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

На встрече замминистра культуры Севда Мамедалиева проинформировала о работе, проводимой министерством в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 3 декабря 2020 года о создании Мемориального комплекса и Музея Победы в Баку. Было подчеркнуто, что по поручению Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой министерству культуры поручено создать рабочую группу по концепции Музея Победы.

В сжатые сроки были проведены обсуждения и обмен мнениями встречи о концепции Мемориального комплекса и Музея. Также был обсужден первичный проект Плана мер по сбору материалов для создания комплекса и музея.

Отметим, что в ближайшее время запланированы встречи в более расширенном составе внутренней рабочей группы, которая будет создана при министерстве.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)