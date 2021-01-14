В приемные экзамены будут включены вопросы об Отечественной войне - Малейка Аббасзаде

БАКУ /Trend/ - В программу приемного экзамена по истории будут включены и вопросы об Отечественной войне.

Об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, в журнале «Абитуриент» будут опубликованы статьи и приведены факты об Отечественной войне.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)