В Азербайджане названо число пенсионеров старше 100 лет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в настоящее время насчитывается 400 пенсионеров старше 100 лет.

Об этом сказал глава департамента по связям с общественностью Госфонда социальной защиты Рашад Мехтили, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что из них 27 - мужчины, 373 - женщины. Самый пожилой пенсионер Ибрагимов Хилал Иса оглу - 1915 года рождения. Он живет в Баку. Самая пожилая пенсионерка - Азизова Тамам Али гызы, 1890 года рождения, которая живет в Лянкяранском районе.

(Текст: Кямаля Сеидова)