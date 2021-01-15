Начата подготовка к строительству Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Начата подготовка к строительству Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

Как передает в пятницу Trend, мемориальный комплекс и музей будут построены на одном из главных проспектов Баку - проспекте Нобеля.

На свободной территории между проспектом и бульваром "Белого города" будет разбит новый парк, где и будут возведены музей и комплекс.

Согласно информации, работы уже начались. На территорию также доставлена ​​военная техника, захваченная у противоположной стороны во время Отечественной войны. По предварительным данным, военная техника будет демонстрироваться жителям и гостям Баку под открытым небом.

Напомним, что третьего декабря прошлого года глава азербайджанского государства подписал распоряжение о создании в Баку Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)