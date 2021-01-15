Украина исключила Азербайджан из списка опасных из-за COVID-19 стран
БАКУ /Trend/ - Украина исключила Азербайджан из списка стран "красной зоны" с учетом количества активных случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек населения, передает Trend в пятницу со ссылкой на минздрав Украины.
Так, Украина сократила список стран "красной зоны" до 66. Это на 12 меньше, чем в прошлом списке.
Из списка стран "красной зоны" исключены Азербайджан, Турция, Молдова, Босния, Армения, Иордания, Белиз, Болгария, Норвегия, Суринам, Парагвай, Доминиканская Республика и Иран.
С полным списком стран "красной" зоны можно ознакомиться по ссылке.
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