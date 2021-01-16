С 1 февраля в Азербайджане возобновляются услуги клиентам на местах в объектах общепита

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 1 февраля 2021 года на территории Азербайджана восстанавливаются услуги клиентов на местах в объектах общепита, а также в ресторанах, кафе, чайхана и др.

Об этом было сказано на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба, сообщает в субботу Trend.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)