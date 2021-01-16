С 25 января в Азербайджане открываются парикмахерские и салоны красоты

БАКУ /Trend/ - С 00:00 часов 25 января 2021 года открываются парикмахерские и салоны красоты.

Об этом говорится в информации Оперативного штаба Кабмина, сообщает в субботу Trend

С 00:00 часов 25 января 2021 года разрешается деятельность парикмахерских, салонов красоты и оказание косметических услуг, в том числе, у клиента на дому и в других местах.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)