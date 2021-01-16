В Баку ликвидируются карантинные посты дорожной полиции

БАКУ /Trend/ - С 18 января 2021 года в 5 городах и 12 районах Азербайджана, в том числе в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе ликвидируются карантинные посты дорожной полиции

Об этом в субботу сказал Trend начальник отдела по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции, майор полиции Намидан Пириев.