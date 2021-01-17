На перевале Омар в направлении Муровдага вновь звучит азан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время оккупации Кельбаджарского района Азербайджана вооруженными силами Армении в апреле 1993 года мирные жители спасались от резни, пытаясь уйти через крутые скалы на перевале Омар.

Как передает в воскресенье Trend, 27 лет спустя, 25 ноября 2020 года, одержавшая славную победу в Отечественной войне азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, вошла в освобожденный Кельбаджарский район именно этим путем, через перевал Омар.