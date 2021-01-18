В Азербайджане расширен охват участников Отечественной войны программой самозанятости

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширены меры по привлечению к программе самозанятости участников Отечественной войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам работы в социальной сфере в прошлом году и целям на 2021 год, сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов.

По его словам, в 2020 году к программе самозанятости были привлечены 902 члена семей шехидов, 650 участников войны, 1809 человек с инвалидностью: "К программе самозанятости уже привлечены свыше 1500 семей, затронутых в той или иной форме войной".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)