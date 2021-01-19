Комиссия минобороны Азербайджана решила на местах вопросы по 570 обращениям лиц, уволенных по мобилизации (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается деятельность созданной соответствующим приказом министра обороны комиссии по приему и рассмотрению обращений лиц, уволенных с военной службы по мобилизации, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В комиссию, действующую в городе Баку, с 11 по 18 января обратились 2 240 граждан и по их обращениям были приняты соответствующие меры.

Мобильные группы комиссии, действующие в городе Гянджа, Физулинском районе и поселке Пирекешкюль, до сегодняшнего дня рассмотрели обращения 507 граждан и приняли соответствующие меры по их решению.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня комиссией и всеми ее мобильными группами на месте были решены в общей сложности 570 обращений граждан.

(Текст: Кямаля Сеидова)