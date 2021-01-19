Президентский стипендиат БВШН: «Для меня Кельбаджар - это Азербайджан, Родина, ожившая в воспоминаниях»

Выпускница средней школы № 108 Кельбаджарского района Зарифа Шахбаззаде является одним из 22 студентов Бакинской высшей школы нефти (БВШН), которым в этом году была присуждена Президентская стипендия согласно Распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2020/2021 учебном году».

По окончании средней школы с отличием, она поступила в БВШН на специальность «Информационная безопасность», набрав 690 баллов на вступительных экзаменах.

Во время интервью З. Шахбаззаде поделилась своими впечатлениями от присуждения ей Президентской стипендии, а также выразила свои чувства по поводу освобождения Кельбаджарского района от вражеской оккупации.

«Сегодня Азербайджанский народ переживает одну из славных и вызывающих гордость страниц истории своей страны. Я очень счастлива, что являюсь свидетелем этой истории. Эта славная победа была достигнута благодаря героизму, проявленному во время войны непобедимой азербайджанской армией, которой руководил Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Кельбаджар - это Азербайджан для меня! Кельбаджар - это Родина, которую я не могла видеть, но которая оживала для меня в воспоминаниях»!

- Зарифа, какими воспоминаниями о Кельбаджаре делились с Вами члены Вашей семьи и родственники?

- Бесконечные воспоминания бабушки о Кельбаджаре заставили меня почувствовать себя так, как будто я там живу. Когда она рассказывала об отвесных скалах, великолепной природе и загадочной красоте этого края, меня охватывало чувство ненависти к подлым врагам, поселившимся там.

- Что Вы испытывали, когда узнали, что Вашу родную землю освободили от оккупации?

- Мне дорога каждая пядь оккупированной Родины. Изгнание врага с каждой пяди родной земли вызывает чувство гордости у человека. Приятно снова услышать звук Азана в мечетях.

Я очень рада, что смогу съездить в Кельбаджар, Шушу, увидеть высокие горы, насладиться красотой.

- Кто-нибудь из Ваших близких принимал участие в Отечественной войне? А сами Вы активно участвовали в информационной войне?

- Горькая правда состоит в том, что у нас есть шехиды из-за войны, которую мы вели за нашу землю, честь и гордость. Они пролили свою кровь во имя этой славной победы! Наши солдаты проявили мужество и не поддались на уловки врага. Я преклоняюсь перед ними. Двоюродный брат моей матери участвовал в Отечественной войне. В этой войне каждый из нас должен был проявить солидарность, единство и дружбу. Это было очень важным условием победы. Потому что враг постоянно наблюдал за нами и пытался обескуражить нас своими негативными мыслями. Однако единство, проявленное нашим несгибаемым народом, как на поле боя, так и в виртуальном мире, стало примером для всего мира. Каждое из обращений нашего Президента к народу стало историческим событием, а своим последним обращением, произнесенным 10 ноября, Президент Ильхам Алиев положил конец 28-летней оккупации азербайджанских земель. Народ Азербайджана еще раз доказал, что наш флаг непоколебим и что он всегда будет развиваться на высотах. Да, я была так же активна в социальных сетях, как и все мои сверстники.

- В этом году Вам была присуждена Президентская стипендия. Поздравляем Вас в связи с этим. Что Вы чувствовали, когда впервые услышали эту новость?

- 2020 год был годом контрастов. Мне пришлось изменить образ жизни, чтобы должным образом подготовиться к поступлению в вуз, и я смог достигнуть поставленной цели. Я набрал 690 баллов и был принят в БВШН на специальность «Информационная безопасность». Распоряжение, касающееся стипендии, было очень неожиданным, так как Президент Ильхам Алиев издал его в то время, когда шла война. Я чувствовала гордость за руководство нашей республики, которое продолжало проявлять заботу о нашей молодежи в очень трудное для страны время.

- Почему Вы хотели учиться именно в Бакинской высшей школе нефти?

- Я получил подробную информацию о Бакинской высшей школе нефти от знакомых мне студентов БВШН, выпускников нашей средней школы и других источников. Основываясь на эти данные, я пришел к выводу, что я могу получить качественное образование и стать грамотным специалистом, обучаясь в Бакинской высшей школе нефти. Моя цель - окончить вуз с отличием и получить степень магистра, чтобы стать профессиональным и квалифицированным специалистом.