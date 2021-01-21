Температура воздуха в Азербайджане ниже нормы на 2 градуса

БАКУ /Тrend/ - Температура воздуха в Азербайджане ниже климатической нормы на 2 градуса.

Об этом в четверг сказала Trend глава Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове была близка к 0, в низменных районах составила 0-2 градуса мороза, в горных районах - 14, на высокогорных территориях - до 20, в Нахчыванской АР - 11 градусов мороза.

"Завтра сохранится морозная погода, осадков не ожидается. Ночью в Баку будет 0-2 градуса мороза, в низменных районах страны - 2-7 градусов мороза, в горных регионах - 10-15, на высокогорных территориях - 18-23 градуса мороза", - сказала Тагиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаева)