В Гяндже начата вакцинация от COVID-19 (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Гяндже начата вакцинация от коронавируса COVID-19. На первом этапе к процессу привлечены работники медучреждений.

Как сообщили в четверг Trend в ИВ города Гянджи, в связи с этим в городе создано шесть медицинских пунктов. Специальные комнаты в этих целях подготовлены в городских поликлиниках №№ 2, 5 и 6, а также в Гянджинской международной больнице, Медицинском центре Новая Гянджа и Гянджинской центральной клинической больнице.

Помимо залов ожидания, регистрации, вакцинации и поствакцинации, здесь есть отделение неотложной помощи для людей, у которых после вакцинации могут возникнуть проблемы со здоровьем. Все комнаты оснащены необходимым медицинским и гигиеническим оборудованием. Здесь ежедневно можно вакцинировать 100 человек.

Вакцины привозят в специальных термокейсах, которые в соответствии с необходимыми стандартами хранятся в холодильниках.

Для вакцинации на предварительном этапе в город доставлено 1659 доз вакцин.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)