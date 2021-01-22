В Азербайджане могут измениться правила предоставления кредитов на образование

БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана планирует предоставлять кредиты на образование по двум группам.

Об этом на сегодняшнем брифинге сказал министр образования Эмин Амруллаев, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, в первой группе будет предоставляться беспроцентный кредит социально уязвимым лицам, во второй группе планируется выдавать кредит на образование лицам со способностями.

(Автор: Ильхама Исаблаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)