О вероятности влияния утилизации старых автомобилей на пробки в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В последние дни в Азербайджане сообщается о реализации программы по утилизации старых автомобилей. Одна из важнейших сегодняшних проблем в сфере транспорта в Баку - пробки. Но сыграет ли утилизация старых автомобилей какую-либо роль в решении этой проблемы?

На вопросы Trend по данному поводу ответил эксперт по имущественным вопросам Рамиль Османлы. По его словам, утилизация старых автомобилей не окажет серьезного влияния на устранение автопробок.

"Не думаю, что в Азербайджане необходимо административными решениями пресекать "автомобилизацию", сокращая количество машин. Напротив, считаю, что необходимо модернизировать дорожную инфраструктуру, привести ее в соответствие с международными стандартами и, как следствие, устранить проблему пробок.

Утилизация старых автомобилей не столь важна в плане устранения пробок, как с точки зрения улучшения экологической ситуации, устранения экологических проблем и обновления автопарка. Это также важно в связи со снижением смертности в ДТП", - добавил Рамиль Османлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)