Постоянные «жители» бакинской улицы не остаются без внимания людей (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - С 14 декабря приостановлено в связи с карантином обслуживание на местах в объектах общественного питания по стране. В том числе данное решение коснулось и объектов на одной из центральных улиц Баку - улице Низами.
Как передает в субботу Trend, хотя система SMS-разрешений на выход из дома уже отменена, улица Низами пока не такая оживленная, как раньше. Несмотря на это, постоянные «жители» улицы не остаются без внимания людей. Их регулярно подкармливают жильцы окрестных домов, а также сотрудники полиции, которые несут здесь службу.
Представляем вниманию видеокадры:
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