В Азербайджане предлагается внести всю табачную продукцию в список подакцизных товаров
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести всю табачную продукцию в список подакцизных товаров.
Как сообщает во вторник Trend, в этой связи предусматривается внесение поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.
Согласно предлагаемой поправке, предусматривается повышение ставок акцизов как на производство, так и на импорт табачных изделий, а также внесение трубочного табака, табака и табачных изделий, предназначенных для курения, жевания, абсорбции, нюхания, всех видов кальянов в список подакцизных товаров.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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