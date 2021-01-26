БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается внести всю табачную продукцию в список подакцизных товаров.

Как сообщает во вторник Trend, в этой связи предусматривается внесение поправки в Налоговый кодекс Азербайджана.

Согласно предлагаемой поправке, предусматривается повышение ставок акцизов как на производство, так и на импорт табачных изделий, а также внесение трубочного табака, табака и табачных изделий, предназначенных для курения, жевания, абсорбции, нюхания, всех видов кальянов в список подакцизных товаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)