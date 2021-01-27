В Тертере восстанавливаются разрушенные армянами дома - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - В результате начавшейся 27 сентября 2020 года армянской агрессии в Тертере нанесен ущерб свыше четырем тысячам объектов.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам сказал первый заместитель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумбатов. По его словам, работы по восстановлению объектов, которым нанесен ущерб, продолжаются.

"Распоряжением премьер-министра Азербайджана Али Асадова строительство, ремонт и восстановление поврежденных объектов возложено на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре. Строительные работы на основании списка, представленного Государственной комиссией, созданной для оперативной оценки и ликвидации ущерба, уже начаты", - подчеркнул Гумбатов.

Он отметил, что вместо домов, которые не подлежат ремонту, планируется построить 2, 3, 4-комнатные однотипные индивидуальные дома.

Представляем вашему вниманию репортаж Trend TV из Тертера:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)