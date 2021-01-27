Сотрудники DOST посетили семьи еще двух участников Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Центров DOST одноименного Агентства при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжают встречи с семьями шехидов и участников Отечественной войны.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, сотрудники Центров DOST №1 и №3 посетили семьи участников и раненых во время Отечественной войны Орхана Мамедзаде (Ясамальский район) и Ибрагима Мамедова (Сабунчинский район).

Орхану Мамедзаде, у которого в семье три человека, будет оказана помощь в ускорении процедуры подачи заявления на оценку инвалидности его матери. После этого ей будет назначена пенсия за инвалидность.

Семья Ибрагима Мамедова состоит из четырех человек, и только его сестра в настоящее время не работает. Было решено оказать ей помощь в плане занятости, и в ближайшие дни сестра участника Отечественной войны будет обеспечена работой.

Оба участника Отечественной войны будут направлены для оценки групп инвалидности, и после этого им будет выплачена единовременная страховая выплата, а также будет назначена ежемесячная пенсия за инвалидность. Семьям обоих участников войны было сообщено, что Агентство DOST примет все необходимые меры для поддержки и удовлетворения потребностей в рамках законодательства как участников войны, так и семей шехидов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)