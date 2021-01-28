Названо число зарегистрированных в Азербайджане религиозных общин

БАКУ /Trend/ - Продолжился процесс государственной регистрации религиозных общин, что является одним из основных направлений деятельности Государственного комитета по работе с религиозными структурами. В 2020 году было зарегистрировано 14 религиозных общин, в том числе 2 христианские, в результате чего количество общин достигло 955.

Как сообщает в четверг Trend, об этом было сказано на заседании Госкомитета по работе с религиозными организациями, посвященном итогам 2020 года и предстоящим задачам.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)