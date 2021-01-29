БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разрабатывается карта занятости.

Как передает в пятницу Trend, об этом в ходе пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Мустафа Аббасбейли.

Он отметил, что в стране планируется полная электронизация занятости.

"Создание карты занятости способствует оперативному получению данных в области занятости и более эффективным шагам в данном направлении", – добавил Аббасбейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)