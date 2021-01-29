В Азербайджане отменяются социальные карты (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменяются социальные карты.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции на тему "Переход к цифровой занятости и меры активной занятости: цели на 2021 год" сказал председатель Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения Мустафа Аббасбейли, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, с этой целью внесены изменения почти в 30 нормативных актов.

Аббасбейли отметил, что в электронных системах Агентства уже произведены необходимые изменения и структура полностью готова к этому процессу: «После завершающего этапа, связанного с правовыми вопросами, можно будет вывести из оборота социальные карты. FİN-номера на удостоверениях личности уже идентифицированы с номерами социальных карт. Номер соцстрахования останется, но в самих картах необходимости уже не будет».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)