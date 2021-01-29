Федерация гимнастики Азербайджана проведет онлайн-тренировки по дисциплине "Гимнастика для всех"

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) с 4 февраля 2021 года начинает проведение на бесплатной основе онлайн-тренировок по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех", сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт AGF.

Программа тренировок составлена главным тренером сборной команды по дисциплине "Гимнастика для всех" Марианой Василевой и тренером Русланом Эйвазовым.

Онлайн-тренировки будут проводиться два раза в неделю (в четверг и субботу) с 19:00 по 20:00.

Напомним, что 9-11 декабря 2020 года был организован вебинар информационного характера по гимнастической дисциплине "Гимнастика для всех".

Среди участников вебинара – представители практически всех городов и регионов Азербайджана – Гаха, Загаталы, Балакена, Гусара, Ширвана, Гянджи, Лянкярана, Мингячевира, Нахчывана и других.

Для участия в онлайн-вебинаре, который вызвал большой интерес у специалистов в области гимнастики и лиц, желающих познакомиться с этим видом дисциплины, в целом зарегистрировалось 84 человека.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)