Кабмин Азербайджана будет устанавливать правила монтирования покрытий на окна автомобилей

БАКУ / Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждалась поправка в закон "О дорожном движении",- сообщает Trend.

Согласно поправке, предлагается, чтобы правила установки покрытий (пленок, шторок и жалюзи) на окна транспортных средств с учетом неограничения охвата видимости водителя устанавливал Кабмин Азербайджана.

П.4.2 проекта, предусматривающего этот порядок, вступает в силу в один день с правилами установки покрытий (пленок, шторок и жалюзи) на окна транспортных средств с учетом неограничения охвата видимости водителя, который установит Кабмин Азербайджанской Республики.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)