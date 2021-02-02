Минкультуры Азербайджана о реставрации памятника "Чыраг гала"

БАКУ / Trend/ - На пяти башнях "Чыраг гала" завершены работы по восстановлению и консервации, сообщили во вторник Trend в Госслужбе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что консервация проведена и на крепостных стенах: "Памятник-крепость V-VI веков "Чыраг гала", расположенный в Шабранском районе, состоит из 17 башен, включая центральную крепость. На строениях, которые были обнаружены в ходе археологических исследований, были проведены дополнительные консервационные работы. Для комфортного посещения исторического памятника проложена дорога через лес.

Напомним, что реставрация памятника "Чыраг гала" началась в июле 2019 года.

Отметим, что Президент Азербайджана 13 марта 2019 года подписал распоряжение о мерах по проведению укрепительных, восстановительно-консервационных работ памятника "Чыраг гала". Согласно распоряжению, в этих целях министерству культуры были выделены два миллиона манатов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)