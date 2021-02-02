Упрощены программы выпускных и вступительных экзаменов – ГЭЦ Азербайджана
БАКУ /Trend/ - При согласовании с Министерством образования Азербайджана были пересмотрены и упрощены программы выпускных и вступительных экзаменов.
Как передает во вторник Trend, об этом сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
По ее словам, меры по упрощению программ были приняты в связи с влиянием на образовательный процесс сложной эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и мер, направленных на предотвращение ее распространения, а также по причине приостановления онлайн-уроков в прифронтовых районах во время контрнаступательной операции по освобождению наших земель.
Малейка Аббасзаде отметила, что ГЭЦ продолжит проводить прием с соблюдением всех требований, установленных Оперативным штабом при Кабинете министров.
Председатель ГЭЦ добавила, что с этого года в экзаменационную программу по предмету история включена тема "Отечественная война за Карабах (вторая Карабахская война)".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)