Зампред MHP о форме и управлении школы в Шуше

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Баку заместитель председателя Партии националистического движения (MHP) Турции Мевлют Каракая внес ясность в вопрос о том, как будет управляться школа, которую построит в Шуше представляемая им партия, сообщает во вторник Trend,

Он отметил, что решение об этом примет министерство образования Азербайджана: "Мы построим школу и передадим ее минобразования. Решение о том, в какой форме и порядке будет управляться школа, примет Азербайджан. Мы постараемся построить и передать братскому Азербайджану школу, которая будет соответствовать истории, культуре и атмосфере города".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)