Госслужба Азербайджана об исторических памятниках на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указом главы государства на освобожденных от оккупации территориях созданы временные комендатуры и оперативные штабы при них, куда входят представители соответствующих государственных органов (учреждений), в том числе министерства культуры Азербайджана, сказали в ответ на запрос Trend в Государственной службе охраны, развития и восстановления культурного наследия.

Было отмечено, что представители минкультуры начали мониторинг с целью первоначальной инвентаризации памятников, и установлено, что большинство из них разрушено, уничтожено, подверглось вандализму.

"По завершении мониторингов будет определено, скольким памятникам на освобожденных территориях нанесен ущерб. После анализа результатов мониторинга будет рассмотрен вопрос восстановления этих памятников", - сказали в госслужбе.

(Автор: Джейхун Алекперов)