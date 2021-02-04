В центрах психологической помощи в Азербайджане следует увеличить численность специалистов - эксперт
БАКУ /Trend/ - В целях поддержки процесса оказания психологической помощи участникам Отечественной войны Азербайджана в центрах психологической помощи следует увеличить численность специалистов.
Как передает в четверг Trend, об этом сказал глава Центра психического здоровья при министерстве здравоохранения Фуад Исмаилов.
"В отличие от Баку, в регионах может быть нехватка таких специалистов. На мой взгляд, этот вопрос можно решить, предоставив психологам, которые захотят работать в региональных центрах психологической помощи, бесплатные места по клинической психологии в магистратуре. Это создаст для них дополнительный стимул", - добавил Исмаилов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)
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