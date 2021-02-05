Когда возобновит работу Бакинский метрополитен?

БАКУ /Trend/ - Метро готово к приему пассажиров в любой момент.

Об этом сказал Trend пресс-секретарь Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

Он отметил, что решение о возобновлении пассажироперевозок в метро зависит от Оперативного штаба при Кабмине: "Несмотря на приостановку работы, метрополитен регулярно принимает меры по поддержанию в надлежащем состоянии туннелей, станций, техники и оборудования, и полностью готов к приему пассажиров".

(Автор: Самир Али)