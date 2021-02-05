На территории Азербайджана дует порывистый западный ветер

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 17:00 5 февраля в Баку дул порывистый западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составила 23 м/сек.

Сильнее всего порывы ветра наблюдались в Дашкесане (25 м/сек).

Высота волны на станции Нефтяные камни достигла 2,2 м.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)