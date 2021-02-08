При поддержке NEQSOL Holding реконструированы дороги в поселке Бина Хазарского района (ФОТО)

В целях развития социально-экономической инфраструктуры поселка Бина проводятся различные проекты по инициативе Исполнительной Власти Хазарского района и при финансовой поддержке NEQSOL Holding.

Улицы Низами Аббасова (1,5 км) и Хагани (1,6 км), обслуживающие около 1 000 жителей, а также придорожная инфраструктура были последовательно реконструированы в прошлом году при финансовой поддержке холдинга. В рамках ремонтно-строительных работ было уложено 27 791 м2 асфальта на основных и второстепенных дорогах, а также на проезжие части перед жилыми домами. Кроме того, было построено и заасфальтировано 1 930 метров тротуаров для обеспечения безопасного и удобного передвижения местных жителей по обочинам этих улиц.

Для защиты жилых домов и дорог от дождевых вод было построено 4 бетонных резервуара общим объемом в 1 160 м3, проложено 2 018 метров водопроводных труб и установлено 68 дренажных решеток. С целью обеспечения освещения улиц в темное время суток, было отремонтировано 48 старых и установлено 24 новых фонарных столба, и проложено 939 метров линий электропередачи.

Также был отремонтирован 325-метровый забор по периметру средней школы, распложенной на улице Низами Аббасова, и восстановлен его фундамент. В результате ремонтно-строительных работ, проведенных на улице Хагани, население теперь имеет удобный доступ к мечети и школе.

По инициативе Исполнительной Власти Хазарского Района и при финансовой поддержке NEQSOL Holding предполагается реконструкция еще нескольких автомобильных дорог в поселке Бина. Так, в первую неделю текущего года началась реализация проекта по реконструкции и асфальтированию улицы Мухаммеда Физули протяженностью 2,2 км, а также придорожной инфраструктуры.