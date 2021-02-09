В Азербайджане упрощается процедура усыновления (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане упрощается процедура усыновления, соответствующие поправки вносятся в Семейный кодекс.

Как передает во вторник Trend, сегодня вопрос был вынесен на обсуждение в ходе очередного онлайн-заседания комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса (парламент).

Предоставив информацию о поправках, председатель комитета Хиджран Гусейнова довела до сведения участников мероприятия, что согласно подписанному Президентом Азербайджана в 2018 году Указу "О мерах, связанных с усовершенствованием управления в области усыновления", пункты Семейного кодекса в связи с усыновлением были усовершенствованы, и для оказания услуг в данной области была передана в пользование электронная система. Предлагаемые изменения, основная цель которых - защита прав и интересов детей, создание надежной основы для их роста в семье в здоровой атмосфере, станут важным вкладом в совершенствование законодательства об усыновлении.

Согласно поправке, для желающих усыновить детей родственников процедура усыновления будет упрощена, а также упразднены некоторые другие процедуры.

После обсуждений изменения были рекомендованы на пленарное заседание парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)