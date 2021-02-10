На конкурс по замещению должностей директоров школ будут вынесены 623 вакансии - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В этом году на конкурс по приему на работу директоров общеобразовательных школ будут вынесены 623 вакансии, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

Сегодня начался прием документов. Кандидаты, желающие участвовать в конкурсе, до 23:59 часов 13 февраля должны пройти электронную регистрацию, загрузить необходимые документы, выбрать вакантные места и подтвердить свое заявление. Кандидаты, которые прошли регистрацию в период 28 сентября-5 октября 2020 г. и чьи электронные заявления были приняты, до 13 февраля также, на этапе выбора вакансии, смогут выбрать соответствующую вакансию и подтвердить электронное заявление.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке https://edu.gov.az/uploads/news/02/D%C4%B0Q-vakant-yerler-2021.pdf

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)