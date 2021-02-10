В 2020 г. в Азербайджане были произведены 95 тыс. электронных операций по назначению соцвыплат
БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане в электронном порядке были произведены 95 тысяч операций по назначению соцвыплат, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Из них 11 тысяч - операции по назначению пенсий, 84 тысячи - пособий и стипендий.
В поствоенный период был оперативно осуществлен процесс назначения социальных выплат семьям шехидов и участников войны, говорится в сообщении ведомства.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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