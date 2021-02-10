О вакантных должностях директоров школ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Должность директора вакантна в 35 общеобразовательных учреждениях города Баку.

Как передает в среду Trend, большинство из них - школы пригородных поселков.

По числу вакантных директорских должностей Баку занимает первую строчку в стране.

В Сумгайыте требуется семь, в Гяндже - четыре, в Абшеронском районе три директора школы.

Количество вакантных директорских должностей в Джалилабаде и Хачмазе составляет по 20, в Губе - 19, в Агдаше - 18, в Кюрдамире - 17, в Шамахы - 16, а в Геранбое - 15.

В Лянкяране и Лачине должность директора вакантна в 14 школах, в Агдаме и Бейлагане - по 13, в Гобустане и Масаллы - по 11, в Шабране и Имишли - по 9.

Отметим, что прием электронных документов в рамках конкурса по набору директоров общеобразовательных учреждений уже начался. Всего на конкурс по стране вынесено 623 вакантных места директора школы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)