С этого года курсанты Высшей военной школы им. Г. Алиева обучаются по 10 новым специальностям

БАКУ /Trend/ - С 2020-2021 учебного года курсанты первого курса Высшей военной школы им. Г. Алиева обучаются по 10-ти новым специальностям по уровню бакалавриата

Об этом журналистам сказал начальник школы Физули Салахов, сообщает в четверг Trend.

По его словам, курсантов обучают тонкостям военной науки по специальной учебной методике, отвечающей международным стандартам образования : "В военной школе по уровню бакалавриата готовятся специалисты по технике и системам специального назначения. В учебном заведении 4 факультета и 21 кафедра. Здесь также обучаются граждане Кыргызстана, Таджикистана и Афганистана. Каждый год к нам обращаются желающие и из других стран, что говорит о потенциале заведения".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)