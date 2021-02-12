Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции раненому участнику и членам семей шехидов Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" оплатил расходы на операции раненому участнику Отечественной войны Азербайджана Гурбану Алиеву, сыну шехида Тельмана Кельбиева - Саиду Кельбиеву, детям шехида Агаджана Джабраилова - дочери Ляман и сыну Сади, а также отцу шехида Агамирзы Гюльмалыева - Агабею Гюльмалыеву.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)