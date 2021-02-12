В Азербайджане уменьшается пошлина за нотариальное заверение копий документов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане снижается пошлина за нотариальное заверение копий документов, сообщает в пятницу Trend.

Поправка в закон "О государственной пошлине" обсуждалась на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии с поправкой, сумма данной пошлины устанавливается в размере 1,5 маната.

В законопроекте, подготовленном для повышения уровня удовлетворенности граждан нотариальными услугами, пошлина за заверение копий документов уменьшена и установлена в размере 1,5 маната.

Отметим, что в настоящее время пошлина за нотариальное заверение документов составляет 5 манатов.

После обсуждений поправка была вынесена на голосование и принята во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)