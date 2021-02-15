Министр образования Азербайджана об опечатках и содержании учебников

БАКУ /Trend/ - В учебниках могут быть опечатки, но нам более интересны другие вопросы: каково содержание учебников? нужен ли детям тот материал, который в них помещен?

Об этом в интервью "Real TV" сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает в понедельник Trend.

Амруллаев отметил, что Минобразования больше заинтересовано в обсуждении содержания учебников: «С 1960 года и по сегодняшний день в учебный план добавлена только информатика, названия остальных предметов просто изменены. То есть, сегодня наши дети проходят практически те же предметы, что и мы, и их содержание почти не изменилось. Вопрос об изменении содержания учебников в первую очередь должны поднять преподаватели математики, чтобы выяснить сохранилась ли значимость того содержания, которое они проходили в 1970-80 гг. Я бы не сказал, что не сохранилась – это было бы несправедливо. Но давайте зададимся вопросом: зачем нам изучать в школе тригонометрические неравенства? Ведь реальность в том, что 90% детей их не усваивают. Уверен, что в этом будут обвинять меня. Но если даже я всю вину возьму на себя, все равно дети это не усвоят. Потому что они не усваивали этот материал и 10-20 лет назад. Думаю, принять эту проблему и ответить на этот вопрос гораздо сложнее, чем годами говорить об опечатках учебников».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)