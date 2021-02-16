В Азербайджане завершены выплаты по пенсиям за февраль

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты Азербайджана завершил выплату пенсий за февраль по всем городам и регионам страны.

Как сообщили во вторник Тrend в министерстве труда и социальной защиты населения, также осуществлена выплата пенсий госслужащим, лицам с военными и специальными званиями. Граждане могут получить пенсию в банкоматах соответствующих банков с помощью выданных им банковских карт.

К февральским пенсиям была прибавлена сумма, на которую повысилась в январе пенсия в результате индексации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)