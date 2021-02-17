ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу
БАКУ / Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля проведет тестовые экзамены по административно-руководящим (группа А) и административно-исполнительным (группа В) должностям государственной службы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.
В здание, где будет проходить экзамен, разрешается входить только в медицинских масках, у кандидатов будет проверяться температура, в залах они будут рассажены на соответствующей дистанции друг от друга.
Прошедшие регистрацию кандидаты должны распечатать пропускной экзаменационный лист на сайте ГЭЦ.
Экзамен начнется в 11:00 и продолжится 3 часа.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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