ГЭЦ Азербайджана проведет тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ / Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 19 февраля проведет тестовые экзамены по административно-руководящим (группа А) и административно-исполнительным (группа В) должностям государственной службы, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

В здание, где будет проходить экзамен, разрешается входить только в медицинских масках, у кандидатов будет проверяться температура, в залах они будут рассажены на соответствующей дистанции друг от друга.

Прошедшие регистрацию кандидаты должны распечатать пропускной экзаменационный лист на сайте ГЭЦ.

Экзамен начнется в 11:00 и продолжится 3 часа.

(Текст: Кямаля Сеидова)