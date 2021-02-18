По инициативе депутата Севиль Микаиловой в Хачмазе организована выездная офтальмологическая диагностика (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мобильная глазная клиника "Azercell" и Общественное объединение "Caspian Compassion Project" провели выездную офтальмологическую диагностику в Хачмазском районе, сообщает в четверг Trend.

Акция была организована по инициативе депутата Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаиловой и охватила преимущественно членов семей шехидов, ветеранов войны и малообеспеченные семьи.

По результатам диагностики, проведенной офтальмологом Арзу Эйвазовой и менеджером по проектам Лалой Махмудовой, обратившимся гражданам было назначено необходимое лечение и по необходимости выписаны очки.

Граждане поблагодарили за оказанное внимание, выразив желание, чтобы такие акции проводились чаще.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)