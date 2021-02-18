В Азербайджане пройдет пробный онлайн-экзамен в рамках приема на работу директоров школ
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане состоится первый пробный онлайн-экзамен в рамках приема на работу директоров школ.
Как сообщили в четверг Trend в министерстве образования, экзамен состоится 19 февраля. В нем смогут принять участие лица, прошедшие электронную регистрацию.
На пробном экзамене кандидатам будет представлено 40 тестовых заданий по трудовому и образовательному законодательству и 20 тестовых заданий по логике, которые они должны будут выполнить за 90 минут.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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