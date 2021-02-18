В Азербайджане меняются правила в связи с осмотром водных, газовых и электрических счетчиков

БАКУ /Trend/ - Процесс осмотра и снятия показаний водных, газовых и электрических счетчиков в сфере предпринимательства в Азербайджане не будет считаться проверкой.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим вносится поправка в законодательство.

Так, 18 февраля состоялось совместное онлайн-заседание комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Милли Меджлиса (парламент) и парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

В повестку заседания был включен законопроект "О внесении изменений в законы Азербайджана "Об электроэнергетике", "О газоснабжении", "О водоснабжении и сточных водах", "О регулировании проверок в сфере предпринимательства и защите интересов предпринимателей", "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства"" (первое чтение).

Информацию о предлагаемых поправках предоставили: председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов и председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили. Было отмечено, что предлагаемые изменения будут регулировать деятельность монополистических государственных компаний, обслуживающих сектор предпринимательства, усилят государственный контроль в этой сфере и устранят незаконные вмешательства в деятельность предпринимателей.

Было подчеркнуто, что недавно в Милли Меджлисе обсуждался вопрос о продлении приостановления проверок в сфере предпринимательства. Обсуждаемая поправка предусматривает, что процесс осмотра и снятия показаний водных, газовых и электрических счетчиков не будет считаться проверкой. Также будет упрощен механизм предотвращения случаев незаконного вмешательства в работу счетчиков за счет получения автоматического ответа из государственного реестра.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)